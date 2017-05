Treng meir ressursar

I årsmeldinga til Ørsta kommune bed seksjon eigedom kommunen om å merke seg at bemanning og økonomisk budsjettramme for avdelinga, ikkje samsvarar med mengda av vedlikehaldsoppgåver som er avdekka gjennom avviksregistrering.

– Seksjonen vil ikkje kome i mål med å lukke avvik i bygningsmassen ned til eit akseptabelt og lovpålagd nivå utan ein vesentleg auke i ressursar, både økonomisk og personellressursar, skriv seksjonsleiar Iren Graskopf.

– Slik bygningsmassen står fram i dag, står brukarane si helse og sikkerheit på spel. Kommunen må endre fokus frå akutt og tilfeldig vedlikehald til planlagd verdibevarande vedlikehald.Etter modell frå Trondheim kommune eiendom tenker vi oss at alle formålsbygg skal ha ein vedlikehaldssyklus på fire år og kvar kommunal utleigebustad ein vedlikehaldssyklus på seks år. Dette vil medføre at Ørsta kommune kvart år utfører verdibevarande vedlikehald for seks formålsbygg og 36 kommunale utleigebustadar. Dette vil medføre behov for auka budsjettramme, auka bemanning på vedlikehald og prosjektleiing vedlikehald. Eit godt og verdibevarande vedlikehald vil på sikt medføre ei meir kostnadseffektiv drift, i tillegg til at brukarane si helse og sikkerheit vert vareteke.