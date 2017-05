Kontrakt til Brunvoll Volda

Brunvoll Volda har signert kontrakt med Ulstein Verft for levering av utstyrspakke til den nye Hybrid Ro-Pax ferja til Color Line Marine.

Utstyret frå Brunvoll skal leverast i april 2018, heiter det i ei pressemelding frå selskapet.

Systemleveransen frå Brunvoll er samansett av gir- og propellanlegg, sidethrustarar, ror og styremaskin – og styresystem.

Framdriftssystemet bygd for hybrid framdrift er eit twin screw gir- og CP-propellanlegg med PTI-funksjon for elektromotor/generatordrift. Framdriftssystemet er formgjeve for diesel-mekanisk-, elektrisk- eller batteri-driftsmode. Roret er eit integrert system mot propell og skrog for optimal driftsøkonomi. Thrusterpakken består av 2 FPP tunnel-thrustarar og ein RDT-permanent magnetdriven tunnel-thruster. Leveransen inkluderer styresystem for framdrift, posisjonering og manøvrering.

– Dette er ei banebrytande kontrakt for Brunvoll, seier Hallvard Pettersen, CEO i Brunvoll Volda AS.

– Kontrakten er den første komplette systemleveransen frå Brunvoll, Brunvoll Volda og Brunvoll Mar-El i fellesskap. Vi er stolte over å ha blitt valt som leverandør til dette skipet som også er tildelt «Next Generation Ship Award» på NorShipping i Oslo, seier Pettersen.