Onsdag kveld stoppa UP ein bil for kontroll ved Sørheimsstranda i Ørsta. Bilføraren, ein mann i 20-åra, vart testa og gav utslag for bruk av narkotika. Bilføraren vart teken med av UP og framstilt for blodprøve. Politiet opplyser at det og vart gjort funn av mindre mengder narkotika i bilen.