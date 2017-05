– Slåtten kan skade reir og fugleungar

Det skriv Fylkesmannen i Møre og Romsdal på nettstaden sin. Dette gjeld mellom anna åkerrikse, storspove og vipe.

Fleire av fugleartane som før var vanlege i jordbrukslandskapet er i sterk tilbakegang. Dette gjeld både storspoven og vipa. Åkerriksa har vore sjeldsynt i mange år og er no kritisk trua. Tilbakegangen har fleire årsaker, men ein viktig grunn er at reir og ungar vert skadde under slåtten, skriv fylkesmannen.

– Vi oppmodar til at alle er på utkik og ser og lyttar etter fugl på markane rundt i fylket. Alle kan engasjere seg i dette. Bonden kan ta kontakt med kommunen, og andre kan kontakte bonden som driv areala, kommunen eller Fylkesmannen si miljøvernavdeling.

Den som har hekkande vipe, storspove eller åkerrikse i enga si, kan få støtte over Regionalt miljøprogram dersom ein har inngått avtale med Fylkesmannen om utsett slått.

– Ta kontakt straks hekking blir oppdaga.