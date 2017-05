Tiltalt for ti tjuveri i Volda

I februar i år skal kvinna ifølgje tiltalen ha stole ei veske, eit visakort, kontantar og nøklar på Spinneriet i Volda. Kvinna er tiltalt for å ha stole ein iPad frå ein butikk i Volda. Ifølgje tiltalen skal kvinna ha teke seg inn i herregarderoben på Volda sjukehus og stole fleire nøklar. Kvinna skal ha brukt desse nøklane for å skaffe seg tilgang til ein personbil som stod parkert ved sjukehuset, og ifølgje tiltalen skal ho ha stole fleire nøklar frå bilen. Kvinna skal og ha skaffa seg tilgang til eit hybelhus i Volda der ho skal ha stole ei lommebok, mobiltelefon og kontantar. Kvinna skal ha skaffa seg tilgang til eit kontor i Volda der ho ifølgje tiltalen stal ein pc, mobiltelefon og nøklar. Ifølgje tiltalen skal kvinna ha stole post frå fleire privatpersonar i Volda i april i år. I tillegg er kvinna tiltalt for tjuveri i Ulsteinvik og Ålesund.

Kvinna er og tiltalt for oppbevaring av narkotika, og ifølgje tiltalen oppbevarte ho 3–4 gram amfetamin i Volda i april i år. Kvinna er og tiltalt for oppbevaring av eit mindre kvantum amfetamin i Ulsteinvik i april i år.

Saka skal opp i Sunnmøre tingrett i august.