Nytt mannskor debuterte på 17. mai

Hjørundfjord Mannskor har nitten medlemmer. Dei er i alderen 27 til 77 år, og alle insisterer på at dei er i sin beste alder.

Koret har øva kvar veke sidan januar, og hadde berre ein liten prøvekonsert, på Hjørundfjordheimen i april, for scenedebuten 17. mai. Dirigent er Janine Berg. Ho er også lærar i Ørsta kulturskule. Øvingane er måndag kveld på Sæbø Bedehus.

Sjølv om koret debuterte på ei scene 176. mai, er ikkje publikum heilt ukjende med dei. For snart to veker sidan vart ein video der koret syng Bondalssongen lansert på YouTube. Og videoen har hatt over 14.000 visingar.

Under folkefesten på Sæbø song koret «Bondalssongen», «Dona Nobis Pacem» og «Nordmannen».

Ideen til å skipe eit kor i Hjørundfjord kom i fjor, og målet har vore å sameine det musikalske med det sosiale.

– Vi ønskjer å vere inkluderande, og tek gjerne i mot nye medlemmer. Å syngje er godt for kropp og sinn, og så godt som biverknadsfritt, så langt eg vet. Men det spreier forhåpentlegvis mykje glede, både for utøvarar og lyttarar.