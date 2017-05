Dale opnar Festspela

– Han er ein tydeleg nynorskbrukar i regjeringa Solberg og eit av dei største partia i landet. Difor passa det godt å invitere han, og vi trong ikkje akkurat å overtale han, seier dagleg leiar Gaute Øvereng i Aasen-tunet.

Dei nynorske festspela er 25 år i år, og blant dei mange opningstalarane er Jon Georg Dale den sjuande statsråden som har fått denne æra.

– Frå første dag som mat- og landbruksminister sette Dale ein språkleg standard for bruk av nynorsk i departementet. Nettopp Mat- og landbruksdepartementet har over tid vore blant dei betre i bruk av nynorsk, seier Øvereng. Han veit det har gjort inntrykk på mange at Dale har vore så tydeleg i si sak.