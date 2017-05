Auke i nyetableringar i Ørsta

Det viser tal frå SSB. I 2015 var eit rekordår for registrerte nyetableringar i Møre og Romsdal, men i 2016 var det ein auke på 4,5 prosent. May-Britt Roald, leiar av gründerhjelpa hoppid.no, meiner auken har klar samanheng med nedgangen i oljeindustrien.

– Det er positivt å sjå at folk ser moglegheiter i nedgangstider og at dei omstiller seg. Mange av dei vi møter, har hatt tankar og idear om å starte for seg sjølv i fleire år. No er tidspunktet rett for å realisere draumen om å etablere eiga bedrift, seier Roald.

I Ørsta var det 84 nyetableringar i 2016, og 69 i 2015. I Volda var det 70 nyetableringar i 2016 og 78 i 2015.