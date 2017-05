Nynorsk på iPhone og iPad

– Dette er veldig gode nyhende for nynorsken, for no vert det endå lettare for mange å bruke nynorsk i kvardagen, seier Synnøve Marie Sætre, leiar i Norsk Målungdom i ei pressemelding. – I tillegg er det flott for alle oss nynorskbrukarar som har iPhone!

Norsk Målungdom og Noregs Mållag har lenge jobba for å få meir nynorsk på digitale flater, og dei jublar for at SwiftKey har teke initiativ til eit nynorsk tastatur.

– Det er få stader folk skriv så mykje som på nettbrett og mobil. Det gjer dei til svært viktige arenaer for språket vårt. At ordlista på tastaturet også finst på nynorsk, burde vore sjølvsagt, seier Sætre.

– Eg har sjølv vore med og testa tastaturet, og det fungerer veldig bra, seier leiar i Noregs Mållag, Magne Aasbrenn.

SwiftKey er ei gratis programvare tilgjengeleg for nedlasting i App Store og Google play. Mobiltastaturet finst på over 100 språk på 250 millionar einingar over heile verda.