– Dei ti åra vi har hatt kontor i Ørsta og Volda må kallast ei suksesshistorie, ja, ei fantastisk reise!

Vi møter banksjefane, Line Wiik Bjerknes, som sit i Ørsta, og Mette Ryste, som er Sparebanken Møre sin sjef i Volda, i Kalsethola i Volda. Møteplassen er i nedste del av Rotsethornet, og utsikta over Volda er god. At det er her vi møter banksjefane har si forklaring i at det var frå Kalsethola den første lokale banksjefen i ein brosjyre kasta blikket sitt over Volda, klar for kampen om kundane.

Innimellom regnbyer, kaffi og bollar, fortel Wiik Bjerknes og Ryste om å starte på null – fullt og heilt – til å vekse år for år til i dag å vere ein solid bankaktør med godt fotfeste i lokalsamfunnet, og som stadig får nye kundar.

Men starten var trong for banken som likar å tenkje utradisjonelt, og som ikkje er redd for å hente inn folk utan bankutdanning. Medan Line Wiik Bjerknes hadde valt reiseliv som utdanningsveg, valde Mette Ryste å verte førskulelærar. Etter kvart fann ho ut at det eigentleg var ei leiarrolle ho ønskte, og ho angrar ikkje på at ho hamna i Sparebanken Møre sitt Volda-kontor. Wiik Bjerknes er også glad ho hamna i banken i Ørsta, sjølv om det var utfordrande.

– Vi hadde jo berre ei skriveblokk og ein telefon då vi starta jobben med å skaffe kundar. Men det gjekk raskt rette vegen, og vi knuste femårsplanen raskt, fortel banksjefane som er leiarar for ti-elleve tilsette, om lag likt fordel på Ørsta og Volda.

Marknadsdel

I dag har Sparebanken Møre ein marknadsdel på nær 25 prosent i Ørsta og Volda. Portefølgja for innskot og utlån er på 2,6 milliardar kroner, og om lag likt fordelt mellom Ørsta og Volda. Der har banken vel 4000 privatkundar, i tillegg kjem næringslivskundane.

– Første tida måtte vi hente kundar, i dag kjem dei til oss. Det viktigaste marknadsføringsapparatet er kundane, at dei er nøgde. Vi skårar høgt på kundeundersøkingar. Vi er nær kundane, og det skal vere enkelt å nå oss. Sjølv om den digitale verda er viktigare enn nokon gong, og folk kan ordne mykje frå ein PC heime, er det likevel slik at mange ønskjer å snakke med oss, også dei unge. Dette kan gjelde kjøp av den første bustaden, der folk vil vite konsekvensane av å låne pengar.

Sparebanken Møre satsar mykje på kompetanseutvikling, og at dei tilsette også skal vere med på å utvikle banken sine tenester, og korleis banken skal vere. Etterleving av banken sitt strategidokument er også viktig. Både Line Wiik Bjerknes og Mette Ryste har teke BI-utdanning medan dei har vore tilsette i banken, og begge har nasjonal autorisering, slik krava er.

Noko av det kjekkaste med å jobbe i banken synest banksjefane er å kunne gi tilbake til lokalmiljøa. Siste fire åra har Sparebanken Møre delt ut elleve millionar kroner i sponsormidlar til store og små, inkludert årets tildelingar og sponsoravtalar. Banken gir også eigne midlar til talent.

– Det er kjekt å få dele ut pengar og setje pris på den omfattande dugnadsinnsatsen mange gjer. Vi er mellom dei kontora til banken som tek imot flest søknader om økonomisk støtte, fortel banksjefane.

Når vi spør om framtida til banken i Ørsta og Volda, kjem det eit klart svar:

– Vi er klare for langt meir enn ti nye år sjølv om vi ikkje kan vite korleis framtida vert. Den nye toppsjefen vår vil framleis ha dei lokale kontora. Vi er klare for å nå fleire, smiler Line Wiik Bjernes og Mette Ryste.

Måndag inviterer dei til open dag i bankane der alle som kjem innom får kaffi, kaker og ein god prat.