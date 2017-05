Fylkesmannen opphevar vedtak

Forvaltningsstyret i Volda innvilga Sigmund Åmelfot sin søknad om å sette opp eit tilbygg i desember i fjor. Dette vedtaket vart påklaga både av Møre og Romsdal fylkeskommune og Ståle Åmelfot, medeigar på Dansen-setra.

Fylkeskommunen

Fylkeskommunen viser at dette er ei seter med høg verneverdi, og at kommunen må sette strenge krav til tiltak for å ivareta denne.

Fylkeskommunen meiner at det omsøkte tilbygget vil forsterke avviket frå den opphavlege bygningsstilen, og medføre at bygget blir meir dominerande.

Ståle Åmelfot er kritisk til at han som medeigar på setra ikkje har gitt løyve til utviding. Han er også usamd i forvaltningsstyret si vurdering av at gamle hytter og sel forfell, og at det difor er nødvendig å gi løyve til tiltaket for å sikre at denne blir halden i stand. Han stiller også spørsmål ved behovet for utviding.

Forvaltningsstyret i Volda har vurdert klagane, og heldt fast på vedtaket om å gi løyve til bygginga. Saka vart så sendt vidare til staten ved fylkesmannen for handsaming.

– Ikkje god nok handsaming

Fylkesmannen finn at Volda kommune har utelate viktige vurderingar i handsaminga si. Dei har ikkje vurdert to paragrafar i plan- og bygningslova som seier at alle tiltak skal ha «gode visuelle kvaliteter» og at kommunen skal sjå til at «historisk, arkitektonisk eller annan kulturell verdi som knytte seg til et byggverks ytre, så vidt mulig blir bevart». Det blir stilt særleg strenge krav til tiltak som vil prege landskapet og om tiltaket er plassert i eit område av historisk og kulturell interesse.

Det er ikkje krav om planvedtak for utbygging på setra, men kommunen må likevel vurdere dei relevante paragrafane i plan- og bygningslova i handsaminga av saka. Tiltakshavar står ikkje fritt med omsyn til utforminga av tiltaket. Her har forvaltningsstyret i Volda svikta, meiner fylkesmannen.

Fylkesmannen meiner også kommunen må avklare dei privatrettslege spørsmåla rundt eigarskapet på setra, og vurdere protesten frå deleigar Ståle Åmelfot.

Vedtaket til fylkesmannen er endeleg, og kan ikkje påklagast vidare.