– Mange gode val av Ørsta

Dagleg leiar Johnny Kragset i Kragset Eigedomsmekling meiner den satsinga Ørsta kommune siste åra har gjort innan idrett og kultur, og at det no straks er klart for byggjestart på fleirbrukshallen, vil vere med på å gjere kommunen meir attraktiv.

– Ørsta kommune har også jobba hardt for ny vidaregåande skule i tillegg til ei storsatsing av sentrumsområdet gjennom Europan. Prioriteringane er fornuftige, og alt dette vil styrkje Ørsta mykje, reflekterer Kragset.

Han viser til forsking som fortel at når folk skal velje kvar dei skal bu, er god infrastruktur, og gode fritids- og skuletilbod viktigare faktorar for folk enn tilgang til arbeidsplassar.

– God tilgang til arbeidsplassar er sjølvsagt viktig. Men dette er altså ikkje det viktigaste for folk flest, seier Kragset som meiner dei kommunane som har dei beste tilboda, først og fremst for barn og unge, vert «vinnarane» i kampen om innbyggjarane.

Kragset peikar også på at betra kommunikasjonar gir betre dynamikk og større konkurranse, ikkje berre mellom kommunane, men også mellom regionane.

– Det handlar om at ein må tore og ha vilje på å satse, og at kommunane investerer fornuftig for at dei for framtida skal verte ein best mogleg stad å vekse opp og bu i. Her ligg Ørsta langt framme, registrerer eigedomsmeklaren i Volda.

Kragset meiner dei langsiktige verknadene av satsinga i Ørsta vil verte gode.

Framtidstru

– Det er slik at folk handlar og gjer viktige val for kvardagen sin om buplass basert på forventningar og framtidstru. Då er det viktig at kommunane viser evne til å vere offensive, og vise vilje til utvikling og tilrettelegging av gode tilbod. Dersom borna har det bra, har foreldra og besteforeldra det også bra.

Kragset er imponert over sentrumssatsinga i Ørsta der det er skissert løysingar han er overtydd vil auke bulyst og trivsel.

– Forsking viser også at berekraftig arealutvikling, og at ein legg til rette med gode, flotte og funksjonelle uteområde, betyr mykje for trivselen.

Også satsinga på nybygging i Ørsta siste åra, spesielt på leilegheiter, meiner Kragset er positivt for å gjere kommunen meir attraktiv. Når fleire nye husvære enn det som har vore normalt vert lagt ut for sal, vil det også verte mange seljarar av husvære.

– Dette vil føre til ein moderat prisvekst på bustader i Ørsta i år. Men årsaka til dette ligg også i strengare krav for unge til eigenkapital for kjøp av bustad, fortel Kragset.

I Ørsta og Volda er no gjennomsnittsprisen for ein einebustad rundt tre millionar kroner, medan leilegheitene i gjennomsnitt vert selde for 2,3 millionar. Snittet for ein tomannsbustad ligg på 2,6 millionar. Lågast kvadratmeterpris er i einebustader og høgast pris for dette er i leilegheiter.

Attraktiviteten til kommunane speglar også att i omsetninga av eigedomar. Kragset Eigdomsmekling, som også i fjor stod for annakvart sal av bustader i Ørsta, opplever bra tider i marknaden for kjøp og sal av bustader i Ørsta og Volda.

– Vi ser lyst på framtida. Det er ein moderat vekst i omsetnad av eigedomar på heile Søre Sunnmøre, også i ytre strok, seier Johnny Kragset. Firmaet hans brukar i gjennomsnitt 35 dagar på å selje ein eigedom. Det er langt under landsgjennomsnittet.

– Omsetjingstida er ein viktig indikator på korleis marknaden fungerer. Vi er ein sjølvstendig eigedomsmeklar og dreg fordelar ved at vi kan omstille oss raskt, seier Kragset.