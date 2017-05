Åtvarar mot båttjuveri

– Fjern propell og motordeksel. Bruk godkjent lås og vaier/kjetting. Ved oppbevaring av båt/motor på hengar: Unngå at den er synleg frå hovudveg og gjer slik at hengaren vert ufunksjonell. Sett opp bom/sperre for å avgrense tilgang til området. Plassere båtane slik at tjuven får «håplause» arbeidstilhøve. Sørg for at området er godt opplyst, og ring politiet på telefon 02800 om du ser mistenkeleg aktivitet, er tiltaka som politiet går ut med.

Politiet understrekar at aktiviteten rundt båttjuveri har ein topp når båteigarane tek ut båtane sine i april og mai, og seinare når båtane skal inn att på hausten.

– Men det er ingen regel utan unntak. Skal politiet få bukt med aktiviteten, er vi avhengige av hjelp frå publikum og båteigarar.

Politiet vil gjerne ha tips frå dei som observerer mistenkeleg aktivitet ved marina, naustrekker og andre stader det vert lagra båtar.

– Noter gjerne registreringsnummer på eventuelle bilar, og ta eit bilde med mobil, dersom situasjonen tillèt dette.