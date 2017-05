Må sone 120 dagar i fengsel

Mannen var tiltalt for oppbevaring av til saman 59 gram amfetamin, og i retten erkjente mannen straffskuld etter tiltalen. Mannen forklarte i retten av amfetaminen var til eige bruk, og retten fann det bevist ut over ein kvar rimeleg og fornuftig tvil at dei objektive og subjektive vilkåra for straff var oppfylt.

Tidlegare har mannen blitt dømd til fengsel i 45 dagar, 30 av dei på vilkår) etter at han var funnen skuldig i fire brot på trafikklova.

Retten delte seg i eit fleirtal og eit mindretal rundt den konkrete straffeutmålinga i saka. Fleirtalet i retten fann at ei passande straff var 120 dagar i fengsel for mannen.