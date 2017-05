Restaurerer sauefjøs

Formannskapet i Ørsta har vedteke å løyve 20.000 kroner til restaurering av sauefjøset i Bakketunet på Åkre inst i Hjørundfjorden.

Frå før har levekårsutvalet vedteke å løyve 17.500 kroner.

Gjennom fleire år har det vorte gjort eit omfattande restaureringsarbeid i Bakketunet. I hovudsak er dette dekt gjennom tilskot frå Norsk kulturminnefond, Møre og Romsdal fylkeskommune og gjennom eigenkapital. Også Hjørundfjord kulturvernlag har medverka,

– Bakketunet er no eit unikt kulturminne som notid og framtid vil vite å verdsetje, heiter det i saksutgreiinga frå rådmannen.

Ho påpeikar på at kommunen til no ikkje har medverka vesentleg økonomisk i restaureringsarbeidet.

No er det sauefjøset som står att, og rådmannen konkluderer med at kommunen bør medverke, sjølv om det ikkje er nokon eigen post for kulturminne. Formannskapet dekkjer sin del frå m.a. reserveposten.