Europris opnar i nye lokale

– Denne butikken blir ikkje til å kjenne igjen i forhold til butikken vi kjenner frå tidlegare her i Ørsta, seier butikksjef Rita Myklebust.

– Det blir som natt og dag i forhold til tidlegare. Butikken er blitt mykje finare, meir oversiktleg og forenklet, stråler ein fornøgd og optimistisk butikksjef.

Europris er ei butikkjede i sterk vekst med 244 lavprisvarehus over hele landet. Forretningane sel alt frå daglegvarer til jernvarer, gåveartiklar, pyntegjenstandar, kjøkkenutstyr, tekstil, garn, leiker og mykje anna. Over 28 millionar kundar handla i 2016 hos Europris. Kjeda omsette i 2016 for 5,5 milliardar kroner, har over 2500 medarbeidarar og gjekk på børs i juni 2015. Både sentrallager og hovudkontor ligg i Fredrikstad.

Europris i Ørsta er på flyttefot og opnar i Amfi-senteret torsdag 18. mai klokka 10.00.

Då blir det kaffi, kaker og masse gode tilbod. Det er ein på alle måtar ny butikk som møter kundane torsdag. Ikkje berre er han med sine 1.300 kvadratmeter hele 400 kvadratmeter større enn den tidlegare butikken i Strandgata, men innreiing og innretning er også helt forandra.

– Moderniseringa og ombygginga blir et skikkeleg løft for kundane, men også for oss 10 som arbeider her. Vi har fått ein butikk som er langt meir systematisk bygd opp med klarere kategoriar i vareutvalet, og dermed klarere og ryddigare butikk å arbeide i. Det blir også mykje lettare for kundane å finne fram til varene og tilbudene. Og apropos tilbod – også til denne opninga blir det mange gode tilbod i tråd med Europris-slagordet «Mer til overs». Kaffi, vaskepulver, koffertar og masse anna.

Rita Myklebust begynte i Europris, Ulsteinvik, i 1994 i det som var Europris-butikk nummer fem. I 2000 starta ho som franchise-tager i Ørsta. Sidan har det vore Ørsta for alle pengane. I år markerer dessutan kjeda 25-årsjubileum -og i løpet av året vil også Europris-butikk nummer 250 bli opna.

– Det blir kjempespennande å komme inn i det store Amfi-senteret, og vi gleder oss veldig. Det trur eg kundane gjør også. Mange har vore og trittet inn mens vi har førebudd den nye butikken, og det er ingen tvil om at dette er blitt kjempebra! Butikken er blitt så fin som den aldri tidlegare har vore.