Talde nesten 2.800 hjort

Resultat på første teljing for Ørsta var 1.339 stk., for Søre Sunnmøre 4.705. På andre teljing var tala 1.421 for Ørsta og 4.159 for Søre Sunnmøre, melder Ørsta kommune på sine heimesider.

Mest hjort vart det observert i Bondalen, med 350 på første teljing og 307 på andre teljing.

Det er ei stabil stor hjortestamme i Ørsta. Ved hjorteteljinga i fjor vår vart det telt til saman 2.877 hjort, mot 2.760 i år. Tilbake i 2003 vart det registrert berre 966 hjort på to teljingar i Ørsta. Dette er det lågaste talet dei siste 17 åra.

Ørsta kommune er ein av dei største hjortekommunane i landet, og den største på Søre Sunnmøre, tett følgt av Vanylven.

I Vanylven vart det i år telt til saman 2.430 hjort, i Volda 2.315, i Sande 441, i Hareid 432, i Ulstein 250 og i Herøy 236.