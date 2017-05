Har truleg flaks med 17. mai-vêret

For ei veke sidan var prognosane for vêret på nasjonaldagen ganske så dystre, men no har meteorologane gode nyheiter.

Medan det er venta regn både tysdag 16. og torsdag 18. mai, ser det ut til at nasjonaldagen blir både tørr og solfylt på Søre Sunnmøre.

Vêrvarslinga på Vestlandet ventar lettskya ver og temperatur mellom 12 og 15 grader på dagtid på Nord-Vestlandet, 17. mai. Perfekt bunadsvêr, med andre ord.

– Kanskje er det Vestlandet og Svalbard som går av med sigeren og får det aller beste vêret på 17. mai, seier statsmeteorolog Ida Fossli til yr.no.

Det er venta litt regn på Sunnmøre natt til 17. mai, og det vil også kome regn natt til 18. mai.