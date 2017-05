Von om ny folkefest

– Vi er avhengig av vêret, men det vil kome mange hit til Vikegata uansett korleis vêret er, seier Lena Bratteberg som saman med Pål André Lillebø og Trygve Hovdenakk står som arrangørar av Luftkjølt laurdag.

Under den første utgåve av arrangementet i fjor var Vikegata fylt både med menneske og luftkjølte bilar. Totalt var det 54 utstilt i gata, og ein stad mellom 500 til 700 besøkjande la turen innom for å mimre tilbake til m.a. sommarturar eller for å utveksle kunnskap om ulike luftkjølte bilar. Arrangørane har von om vårvêret vert like godt i år som i fjor under arrangementet, og at det blir minst like mange bilar å sjå i gågata.

– Det vart sagt i fjor at dette var det sværaste som hadde skjedd i gågata på mange år, og at det var som i gamle dagar att. I fjor var det mange som la turen innom, og oppmoding går ut til alle som har luftkjølte bilar til å ta del. Bilane treng på ingen måte å vere i prikkfri tilstand, og dei kan gjerne kome på hengar. Alle er hjarteleg velkomne til å vere med.

Arrangementet er lagt opp etter same mal i fjor.

– Vi legg opp til ei like avslappa stemning som i fjor, men vi må ha meir kake for det gjekk vi tomme for i fjor. Det blir mogleg også eit lite musikalsk innslag, men dette er ikkje bestemt.

Positivitet

Tilbakemeldingane har vore gode for Luftkjølt laurdag, og arrangørane har berre blitt møtt med velvilje og positivitet frå sponsorar og dei næringsdrivande i gågata.

– Vi er evig takksame for sponsorane, og dei vi har spurt har vi fått ja ifrå. Butikkane tykkjer det er like kjekt som oss.

Som i fjor skal publikum kåre sine favorittbilar og det vert gevinstar både til utstillarar og publikum.

– Vi hadde utstillarar som tok turen heilt frå Åndalsnes i fjor, og vi vonar at desse kjem tilbake også i år. I tillegg vonar vi på stor pågang frå alle som har luftkjølte bilar. Arrangementet er gratis både for utstillarar og publikum.