Klar for nye utgåve av Luftkjølt laurdag i Vikegata

Strålande maivêr og nostalgi gjorde at Vikegata i Ørsta var fylt med folk under den først utgåva av Luftkjølt laurdag i fjor. No vonar arrangørane at vêret slår til i år og, og at det blir ein ny folkefest 20. mai.