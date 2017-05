Even er årets utstillar 2016

Norges Fjordhestlag ynskjer å hylle dei som står på for å avle og vise fram gode fjordhestar. På utstillingsmiddagen under hingsteutstillinga på Nordfjordeid fredag 5. mai, vart prisen for «Årets utstillar 2016» delt ut.

Vinnar av prisen er Even Myklebust frå Ørsta. Dette er nok eit kjent namn for dei fleste i fjordhestmiljøet.

– Even Myklebust har vore aktiv som avlar og utstillar i ei årrekkje, og har gong på gong møtt opp på Nordfjordeid med flotte hingstar.

I fjor stilte han ut heile tre treårshingstar, som alle fekk kåringsgrad. Dette var hingstane Højgaards Nicko (e. Fløgstad Odin), Lavrans (e. Balder Mann) og Herr Fin (e. Fjordbækken’s Sidan).

Even hadde også tre flotte hopper som vart vist på unghestskue i Ørsta. Sjurtun Silja sto som nummer tre og Lille Emma som nummer to i kvalitet, og Kaisas Dina vart spiss i klassa for toårshopper. Alle hoppene er etter Fløgstad Odin. Even har også stilt ut ei hoppe som fekk 1. premie allereie som fireåring. Ho heiter Linn og er e. Prins Eikås u. Ruth.

Travløp

Dei siste åra har det vorte arrangert travløp i samband med hingsteutstillinga på Nordfjordeid, og det er veldig populært blant publikum. Fire hestar og tre kuskar stilte sporty opp på årets travløp. Også her stakk Even Myklebust av med sigeren. Han kom i mål på tida 2.23,94 med Alme Baronen. Andreplass gjekk til Svein Erik Hafstad og Blikra Admiral Doffen på tida 2.45,53. Svein Erik Hafstad og Tord Dorteson kom i mål på tida 2.48,0, og Mari Vinjevoll kom på fjerde med tida 3.01,06 med Opdals Ask.

Utvida bruksprøver

Even Myklebust og Jorunn Alme sin fjordhest, Alme Baronen (f.2012) gjorde det også best under dei utvida bruksprøvene. Fem hingstar møtte. Alme Baronen fekk ein samla karakter på 7,9. Oppdrettar er Dan Ole Alme.

Resultat:

Laushopping: 7

Riding: 7,4

Køyring: 8,9

Samla karakter: 7,9