Resultatframgang for Sparebank1

Banken hadde eit konsernresultat på 21, 6 mill. kroner i første kvartal i år, mot 9,0 mill. kroner etter første kvartal i fjor. Det melder banken i ei pressemelding.

Soliditeten i banken er også styrka, og kjernekapitalen har auka frå 12,88 prosent i fjor til 13,74 prosent i år. Dette er utan at det positive resultatet er rekna inn.

Banken har ein utlånsvekst på sju prosent, som er over landsgjennomsnittet. Administrerande direktør Stig Brautaset seier dette viser at Sparebank 1 Søre Sunnmøre er konkurransedyktig og vinn marknadsdelar.

Banken har også innskotsvekst (6,7 pst.), og har auka kredittkvaliteten på utlån. 47 prosent av låna har no risikoklassen svært låg.

Meir effektiv drift har også noko av æra for resultatet. Den samla kostnadsreduksjonen er på 1,5 mill. kroner samanlikna med i fjor.

Banken har no bygt opp ei buffer for moglege tap, og netto tapsavsetning er utgjer 1,1 mill. kroner i første kvartal, mot 4,7 mill. kroner i same periode i fjor.