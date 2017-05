– Vi prøver oss i ny drakt. Vi er i litt ulendt terreng, men eg meiner at vi har klart å sy saman eit godt program, til glede for både unge og eldre, seier leiar for komiteen for Hjørundfjorddagen, Monica Andersen.

Folkefest

Ho oppmodar om å sette av datoen laurdag 3. juni. Då inviterer bygdefolket til folkefest ved skulen på Sæbø.

– Vi bruker mykje av oppskrifta frå tidlegare, og prøver mellom anna å få til ein politisk debatt, slik vi har hatt tradisjon for før, og i og med at det er val i år, reknar vi med at politikarane stiller, seier Andersen.

Elles har dei lagt opp til Farmen-konkurranse, med inspirasjon frå TV2-programmet Farmen, der det vert tevling i slegge, økskasting og saging. For dei yngste vert det trøtraktorløp, hesteriding og ymse andre aktivitetar, mellom anna i regi av ungdomslaget. Det vert lynlotteri, Sæbø generasjonskorps skal stille med musikk, og barnekoret på Sæbø stiller med flott song.

– Vi har ikkje invitert utstillarar i år, men om der er nokre som ønskjer å stille ut, er det berre å ta kontakt, så ser vi kva vi får til, oppmodar Andersen.

Tidlegare gjekk Hjørundfjorddagane over fleire dagar. No har dei landa på at det er nok med ein dag.

– I fjor vart det slik, for då opna vi den nye kunstgrasbana, og samla arrangementet rundt denne. Vi såg at dette fungerte kjempebra. Det er ein stor dugnad som må til for å få i hamn desse dagane, og folk her i området er kjende for å stille på dugnad, men for at folk ikkje skal verte lei, ser vi at det er rett å gjere det på denne måten. Vi prøver oss i ny drakt med folkefest i ein dag.

Rotlaus

På kvelden har dei sikra seg Rotlaus som trekkplaster - noko som må kunne seiast å vere eit aldri så lite scoop, i og med at bandet, med Bjørn-Marius Øyehaug i spissen har gjort rask karriere, og har vorte svært ettertrakta siste tida.

– Hjørundfjorddagane lever vidare, men i ei iltt anna form. Vi har med oss erfarne folk i komiteen, så folk skal kunne kjenne seg att. Vi trur og håpar at dette er ei god oppskrift vi kan ta med oss vidare, og at mange tek turen til Sæbø 3. juni.