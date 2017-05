– Ordninga er i første omgang berre for eitt år. Føremålet er å gi lag, foreiningar, skular, barnehagar, idrettslag eller einskildpersonar moglegheit til å søke midlar til rydding, etablering, oppgradering og skilting av snarvegar, turstiar, turvegar og løyper, sier Per Ivar Lied, Gunnar Wangen og Ingvild Endal frå Ørsta kommune.

Dei sit i ei arbeidsgruppe som jobbar for betre tilrettelegging av turområde i Ørsta kommune.

– Her gjeld prinsippet om først til mølla. Men vi kan seie at planar som fører til meir samanhengande turvegar er noko vi ønskjer å prioritere, legg Gunnar Wangen til.

Han viser då til kommundelplanen for Ørsta sentrum og Hovdebygda særskilt, men fortel at ordninga gjeld for heile kommunen.

Tilskotet er i utgangspunktet tenkt for mindre kostnadskrevjande tiltak, men kan også vere aktuelt på dyrare tiltak, om effekten er stor.

Dei har utarbeidd nokre prioriteringar når dei skal vektlegge søknadene:

– prosjekt der det ligg føre avtale med grunneigarar

– prosjekt som gjev samanheng med eksisterande turveg/løypenett, og ligg nær bustadfelt/sentrum

– prosjekt som er forankra i nærmiljøet og har engasjement hos søkjar

– prosjekt der søkjar tek ansvar for drift/vedlikehald

– prosjekt som er utforma slik at breie brukargrupper kan nytte tiltaket

– prosjekt som er i samsvar med gjeldande area- og reguleringsplanar.

Med turveg er det meint vegar som ikkje er breiare enn 1,5 meter, grusa veg, med til dømes 10 cm grus/pukk og duk.

Søknad om tilskot må vere grunngjeve etter desse kritera, og må verte teikna inn på kart. Kostnadsoverslag og korleis prosjektet er tenkt finansiert nå gå fram av søknaden saman med standard og behov for skilting. Vert det søkt på fleire tiltak vil kommunen prioritere mellom prosjekta. Frist for gjennomføring av tiltak vert sett til maksimalt to år, og utbetalinga skjer etter dokumenterte utgifter.

– Søknadsfristen er allereie 22. mai, men vi håper å få mange gode søknader på bordet, så vi oppmodar om å søke, seier representantane frå arbeidsgruppa.