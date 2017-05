Vil byggje ny symjehall i Volda

Det er Statsbygg som er eigar av Idrettsbygget. Høgskulen i Volda har bede om svar frå Volda kommune om dei ønskjer å inngå avtale om leige av tid i symjehallen til ein pris av 1,55 millionar kroner per år i 10 år, frå og med 1. januar 2021. Det vil seie at leiga aukar frå 250.000 i året, til 1,55 millionar kroner.

– Om kommunen seier nei, vil Høgskulen i Volda gå inn for alternativet med å berre leige ut gymsalane og sanere heile symjehallen.

Sweco har gjort ein tilstandsrapport på symjehallen. Dei konkluderer med at ei totalrenovering er eit lite aktuelt alternativ, og rår til at det ikkje vert gjort. Å forlenge levetida med drift fram til 2030 vil ha ein prislapp på 15 millionar kroner. Formannskapet i Volda handsama saka i møte 2. mai. Der seier dei at dei vil seie opp leigeavtalen på symjehallen frå 2020.

– Å nytte til saman over 15 mill. for at symjehallen skal vere operativ i 10 år til er ikkje noko god og framtidsretta løysing for oss. Viss Statsbygg finn grunn til å rive symjehallen på Idrettsbygget, står kring 900 grunnskuleelevar utan eigna opplæringsbasseng. Volda kommune vil måtte vurdere å byggje sjølve, står det i sakspapira.

I vedtaket seier formannskapet at dei primært ønskjer å byggje eit 25 meters basseng på høgskuletomta ev. tilknytt Volda Campus Arena, og ev. med opplæringsbasseng i tillegg. Ein føresetnad er betydeleg medverknad i form av leige frå høgskulen og andre. Om dette ikkje går, vil kommunen byggje eit 12,5 meters basseng knytt til Øyra skule.