Vil ha sak om «kvite veker» til juni

Det er kommunestyret som i ruspolitisk plan har bedt om at kvite veker vert vurdert. Kvite veker vil seie at det då vert innført ei eller anna form for alkoholfrie veker i Ørsta.

På mai-møtet sette levekårsutvalet ned ei nemnd som skulle arbeide med kvite veker i Ørsta. Nemnda ber no rådmannen om at folkehelsekoordinatoren vert engasjert til å ta kontakt med organisasjonen «Av og til» for å få råd i saka. «Av og til» er ifølgje organisasjonen si eiga heimeside ein kampanjeorganisasjon for alkovit.

– Ved å fokusere på situasjonar der alkohol utgjer ein særleg risiko eller kan vere til ulempe for andre, vil «Av og til» medverke til å redusere dei negative følgjene av alkoholbruk i samfunnet og gjere kvardagen tryggare for alle, heiter det.

Nemnda, samansett av Eli Birkeland, Tove Halse Digernes og Svein Ivar Aarskog ber om at folkehelsekoordinatoren etablerer kontakt snarast, slik at levekårsutvalet kan få ei sak om kvite veker til møtet i juni.