Sju prosent auke på Hovden

– Vi vart rett og slett svært positivt overraska då vi fekk sjå dei endelege tala for april 2017. Sju prosent auke er svært bra, skriv lufthamnsjef Sverre Bae i ein e-post til Møre-Nytt.

Det reiste 8.958 passasjerar til og frå lufthamna i april i år. Auken kjem trass i at talet på avgangar har gått ned det siste året.

April 2016 var den første månaden etter at statsstøtta vart fjerna frå ruta mellom Hovden og Oslo. Ruta har sidan då vorte driven kommersielt av Widerøe.

– Vi var spente på om tala for april 2017 ville ligge under eller over april 2016. I år var påska i april, og det gir normalt eit færre tal på reisande, seier Bae.

Slik vart det altså ikkje, og lufthamnsjefen har fleire grunnar til å vere optimist.

– Vi har trafikkauke så langt i 2017 på ein prosent, som er svært gledeleg. Takk til alle som vel å bruke Ørsta Volda lufthamn, Hovden, som si lufthamn. Auken kjem etter betydeleg nedgang i passasjertalet i 2016.

Det hadde reist 36.271 passasjerar til og frå lufthamna ved utgangen av april.