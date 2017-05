Avskilta fleire mopedar i Ørsta

I samarbeid med Statens vegvesen har politiet siste tida gjennomført fleire kontrollar retta spesielt mot mopedar, motorsyklar og ATV-ar.

I Volda 2. mai vart det avskilta ein moped og gjeve forenkla førelegg til ein seksten år gammal førar. Mopeden hans var trimma, og rulleprøve viste at mopeden kunne gjere 70,9 km/t.

I Ørsta same kvelden vart det meldt om forstyrrande køyring med ATV og lette motorsyklar. Politiet kom og henta tre ATV-ar og fem lettare motorsyklar til vegstasjonen for kontroll. Ein ATV vart avskilta, og det vart utferda fire kontrollsetlar for utbetring av manglar.

– Ulukker med slike køyretøy kan ha stort skadepotensiale. Eg ynskjer at foreldre ser til at køyretøya er i teknisk god stand, og at dei vert nytta som gode framkomstmiddel, seier lensmann Guttorm Hagen.