Tala eldre si sak på Frp-landsmøtet

Framstegspartiet vedtok i helga det nye partiprogrammet. Anbjørn Steinholm Frislid, er svært nøgd med vedtaka som vart gjort.

Han nytta også landsmøtet sin talarstol til å snakke om kor viktig det er at partiet skal halde fram arbeidet med å tryggje dei beste rammevilkåra for dei eldre. Som helsefagarbeidar under utdanning sjølv i Ørsta, la han vekt på kor viktig det er at sektoren vert prioritert i åra som kjem.

– Eldreomsorg er ei av Framstegspartiet sine viktigaste saker. Vi er partiet som i over 40 år har kjempa for at dei som har bygd opp dette landet skal ha rett på ei god og verdig eldreomsorg, sa Steinholm Frislid.

Han fortalde at han for tida er lærling og held på å utdanne seg til helsefagarbeidar.

– Dette gler meg stort, at eg kvar dag kan få lov til å gjere eldre menneske sin kvardag litt enklare og forhåpentlegvis litt betre, sa han.

Steinholm Frislid poengterte at staten må ta over finansieringa av eldreomsorga.

– Mangelen på bemanning i helse- og omsorgssektoren kjem stadig til syne. Dette skaper ein vanskelegare kvardag for oss som arbeider der, og ikkje minst ein vanskelegare kvardag for dei som tilbodet er der for. Kommune-Noreg nedprioriterer ein sektor der det sårt trengst auka bemanning, sa Steinholm Frislid, og meiner ei statleg finansiering av eldreomsorga er avgjerande for ei god og verdig omsorg.