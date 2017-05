Vil støtte sjøfolk

Saka blir lagt fram for formannskapet etter at sjømannsorganisasjonane besøkte ordførar Stein Aam tidlegare i år. Interesseorganisasjonane meiner det er fare for at arbeidsplassane til norske sjøfolk forsvinn på grunn av at billegare, utanlandsk arbeidskraft blir sleppt til.

Det er busett 305 sjøfolk i Ørsta, og ordføraren meiner det er viktig å sikre vilkåra for desse.

– Denne sysselsettingsmoglegheita er viktig å oppretthalde i Ørsta og i alle kommunar langs kysten. Per i dag er det registrert over 30 000 sjøfolk i Noreg. Mange er er tilknytt den konjunkturavhengige offshore- flåten.

Framlegget sjømannsorganisasjonane har vorte kritisert av mellom andre Norges Rederiforbund. Dei meiner tiltaka som blir føreslegne er proteksjonistiske, og vil vere negative for norsk næringsliv.

Saka blir handsama i kommunestyret tysdag.