Politiet opnar etterforsking i Bingsa-saka

Det skjer etter at Ålesund kommune politimelde teamleiaren ved Bingsa næring, Per Oskar Slinning.

Den siste tida har kommunerevisjonen avdekt kritikkverdige tilhøve i drifta av avfallsdeponiet Bingsa i Ålesund. Det har vorte kjøpt tenester av OK entreprenør AS utan skriftleg avtale og utan anbodsrunde. Kjøpa skjedde mellom 2014 og 2016, og utgjorde til saman 23,9 mill. kroner. OK Entreprenør har også jobba privat for Per Oskar Slinning. Det er også avslørt fleire andre kritikkverdige forhold.

– Ålesund kommune har levert ei melding for eit mogleg straffbart forhold, jf. Straffeloven § 387. Paragrafen omhandlar korrupsjon og har ei strafferamme på inntil tre år i fengsel, seier politioverbetjent Eivind Klokkersund ved økoteamet i Møre og Romsdal politidistrikt i ei pressemelding.

Politiet i Ålesund innleiar no etterforskinga, og seier dei vil søke bistand frå Økokrim dersom dette er nødvendig.

Det er usikkert kor lang tid etterforskinga tek, men erfaringsmessig tek økonomiske straffesaker av ein slik karakter noko tid å etterforske, opplyser politiet.

