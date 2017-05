– Truleg ingen meteor - men plasma

Det seier ørstingen Bjørn Sørheim. Han har stor interesse for astronomi, og er også truleg den einaste i Møre og Romsdal som sit på ei samling av meteorittar. Torsdag 27. april observerte fleire i Ørsta eit lysfenomen på himmelen, rundt klokka 21.30 på kvelden. Dei såg ei lysande kule med ein hale etter seg, og trudde at dette var ein meteor som kunne ha landa i området Bondalen/Follestaddalen Observasjonane vart gjort mellom anna frå Mo, der det vert skildra at lysfenomenet kom inn gjennom dalen mellom fjella Kjerringa og Rambjøra.

Etterlyser observasjonar av meteor over Ørsta og Sunnmøre – Vi vert kalla Apollo- generasjonen. Vi som har fatta interesse for astronomi etter at vi opplevde månelandinga.

Krater

–Men det er fleire ting som gjer at eg no har konkludert slik eg har gjort. Eg har snakka med dei som har sett dette, og eg trur at om det hadde vore ein meteor, ville ikkje lysfenomenet ha vore så lågt nede på himmelen. I tillegg ville det ha danna seg eit krater og ha vore mogleg å høyrt lydar, nærast som ein eksplosjon, når meteoren landa. Difor trur eg at dette heller er snakk om lysande plasma, altså elektrisk ladde partiklar, seier Sørheim.

UFO

Han fortel at denne vitskapen er forska på i amerikansk astronomi. Der fekk Allen Hynek i oppdrag å etterfoske alle såkalla «UFO-observasjonar» som vart meldt inn til dei amerikanske styresmaktene. Plasma var noko av det han kom fram til. Dette var tidleg på 70-talet.

– Det er snakk om ein kjemisk reaksjon. Det kan vere silisium som brenn i lufta. Det er slik at det er store endringar i området der dette lysfenomenet vart observert. Det har vore stor hogstaktivitet, og det er køyrt til mykje grus og sand i området. Frå før veit vi også at det er mykje kvarts i grunnen - og kvarts inneheld store mengder silisium. Vind i området kan ha skapt dette lysfenomenet. Eg kan ikkje seie dette sikkert, men det er nokre tankar eg har gjort meg, seier Sørheim.

Fresande lyd

Han viser også til at eine kvinna som gjorde observasjonen, høyrde ein fresande lyd i 10-15 sekund, før ho oppdaga lysfenomenet.

– Ho skildra det som om noko vatna hagen med ein hageslange, eller som at nokon brende eit stjerneskot. Dette passar også godt med at det var eit elektrisk fenomen som vart observert, og ikkje ein meteor, seier Sørheim.

Han er framleis interessert i å høyre frå fleire, om nokon har sett eller observert noko liknande.

– Så kan det vere interessant å sjå om dette er noko som kjem til å skje fleire gongar, i og med at området er utsett for endringar.