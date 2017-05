Etterlyser observasjonar av meteor over Ørsta og Sunnmøre

Bjørn Sørheim i Ørsta er truleg den einaste i Møre og Romsdal som sit på ei samling av meteorittar. Interessa fekk han etter å ha sett månelandinga med Apollo i juli 1969. No er han svært interessert i å høyre meir frå folk som kan ha observert meteoren som for over Ørsta og Sunnmøre rundt klokka 21.30 torsdag 27. april. Møre-Nytt skreiv om tre kvinner som hadde observert lysfenomenet denne dagen, og som meiner at meteoren kan ha landa i området Follestaddalen/Bondalen.

– Det har aldri vorte funne meteorittar i Ørsta eller i Møre og Romsdal før, fortel Sørheim.

– I nabofylket vårt, Sogn og Fjordane, er det derimot dokumentert fire funn.

Jern og stein

– Eg har hatt interesse for meteorittar i over 20 år, og har leita etter og samla inn opplysningar om slike observasjonar like lenge. Eg er, etter det eg veit, den einaste i fylket som har funne verifiserte meteorittar. Det var i Moss i 2006. Eg er også den einaste som i fleire år har selt, og framleis sel norske meteorittar i Noreg.

For å ta omgrepa først. Ein meteor er eit lysfenomen som kan verte sett på himmelen. Slik folk har skildra observasjonane over Ørsta torsdag 27. april, var det ei lysande kule med ein lys hale etter seg. Ein meteoritt er sjølve steinen, eller steinane, når dei er funne.

– Meteorittane er ei blanding av jern og stein. Dei kan innehalde så mykje som 95 prosent jern, men det mest vanlege er rundt 15 prosent. For å finne ein meteor må folk sjå etter svarte, brende steinar. Dei har ei svart smelteskorpe på seg. Inni kan fargen variere frå ganske lys til mellomgrå og heilt svart. Meteoren kan også vere knust etter slaget mot bakken, så det er lurt å vere obs på at dei lett kan verte forveksla med vanleg stein, fordi den lysare fargen kjem fram når steinen er knust.

Avstand

Om observasjonane på himmelen over Ørsta førre torsdag, vil ikkje Bjørn Sørheim håpe for mykje.

– Ein person som ser eit slikt sterkt lysande fenomen kan ofte feilkalkulere avstanden til å vere mykje nærare enn det han faktisk er. Truleg er denne meteoren sett over heile Sunnmøre, minimum. Truleg i eit langt større område, vurderer Sørheim.

– Men om nokre har høyrt ein høg smell eller liknande, er det av største interesse.

Ei kvinne på Mork, Rebekka M. Opsal, har også teke kontakt med Møre-Nytt. Ho fortel at også ho såg meteoren over himmelen i Ørsta torsdag kveld.

–Han gav frå seg eit grønt lys, og hadde ein røykhale etter seg, og hadde ei veldig fart.

Sørheim fortel at ein meteor kan falle så raskt som mellom 11 og 72 km i sekundet. Til samanlikning er farta på ei geværkule i underkant av ein kilometer i sekundet.

To kjende tilfelle

Noko som kjem med så stor fart frå høgda er kanskje ikkje det folk ønskjer å få dalande i hovudet. Men sjansen for det er minimal.

– Det er to kjende tilfelle. Den eine var dei kvinne i USA på 1950-talet, som fekk ein meteoritt gjennom taket. Ho enda opp med eit svært brannsår på låret. Det andre kjende tilfellet er frå Uganda frå 1990 eller 1991, då ein gut fekk ein meteoritt på seg gjennom trekrona frå treet han sat under. Denne hadde ein storleik på 1–2 cm. Det er nok større sjansar for å verte teken av snøskred her i vårt område.

Så kva er det som gjer meteorittar så interessante at forskarar og andre interesserte legg ned så mykje energi i å finne dei?

– Du kan finne ut det utrulegaste om det tidlege solsystemet. Dette er steinar som ikkje er påverka av erosjon. Dei er slik dei var då dei vart danna. Dei er ikkje påverka av vatn, og har vore omgitt av sterk kulde. Nokre spesielle meteorittar har innhald som ikkje finst på jorda. Vi kan sjå at dei har smelta og stivna fleire gongar fordi dei er dråpeforma inni. Det kan fortelje oss noko om kor ustabil sola var då ho vart danna. Dette er svært interessant for forskinga.

Sørheim oppmodar alle som kan ha opplysningar om meteoren over Sunnmøre om å tak kontakt.