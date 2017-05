Deltidsstillingar uroar

I levekårsutvalet onsdag etterlyste Marit Aklestad (SV) informasjon om heiltidssatsinga i Ørsta kommune.

– Vi politikarar har fått informasjon om at heiltidskultur er eit satsingsområde i Ørsta kommune. Kommunen arbeider for å leggje til rette for mest mogleg heile og faste stillingar. Heile stillingar skal vere normalen, og å byggje ein heiltidskultur vil ha store positive konsekvensar for både brukarar, arbeidsmiljø, tilsette og organisasjonen.

Aklestad understreka at ho er samd med målsettinga til kommunen.

– Heile og faste stillingar har særleg vore ei utfordring innanfor helse og omsorg, der turnusarbeid ofte har stått i vegen for fulltidsstillingar, og bruken av vikarar og mellombelse stillingar, saman med låge stillingsprosentar, kan gjere kvardagen til både dei tilsette og brukarane av tenestene vanskeleg. Å leggje til rette for heile, faste stillingar er også eit viktig arbeid i eit likestillingsperspektiv.

Aklestad påpeika at det er gledeleg at dei tilsette knytt til dei nye bustadane for unge funksjonshemma i Dalevegen er tilsett i heiltidsstillingar. SV-politikaren har gått gjennom stillingsutlysingane innan helse og omsorg frå januar til og med april, og på bakgrunn av dette bad ho om meir informasjon rundt temaet i levekårsutvalet ved eit seinare høve.

– Av 27 utlysingar, er det berre 6 heile stillingar, der to av desse er vikariat. 10 av stillingane har storleik på 50 prosent eller mindre. Ingen stillingar som helsefagarbeidar er lyst ut i 100 prosent, og som sjukepleiar er det berre dei to vikariata som er 100 prosent.

Rådmann Wenche Solheim understreka at dei gjerne vil kome tilbake til utvalet med meir informasjon.

– Det er viktig at vi ikkje trur det at det er ein kvikkfiks på dette. Mange har rett på reduserte stillingar, og det har vore ein kultur blant spesielt dei kvinneleg tilsette i kommunen å jobbe i reduserte stillingar. Som arbeidsgjevar ynskjer vi berre heile stillingar, men det lar seg ikkje gjere. Helgejobbing gjev utfordringar innanfor helse og omsorg. Likevel er det opp mot seksti prosent av stillingane i barnehagane som jobbar redusert. Der kan vi ikkje skylde på helgeproblematikken.

Solheim sa at ho er bekymra for at talet på reduserte stillingar går ned innanfor helse og omsorg.

– No ser vi dei same tendensane i barnehagar og skular. Dette skal ikkje vere ei konflikt og folk skal ikkje føle seg trakka på, men trenden er så stor at vi må gjere noko.