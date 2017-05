Tilrår samla utkøyring

Detaljreguleringsplan for Osstranda er no ute til offentleg ettersyn, og var tysdag oppe som politisk sak i samfunnsutvalet. Det er planlagt bygging av opptil nitten husvære i det gamle Gartnarhallen-bygget på Osstranda. I utvalet vart trafikktryggleiken og talet på utkøyringar diskutert.

I planane som no ligg ute er begge utkøyringane frå området beheldt. Samfunnsutvalet tilrådde samrøystes at det vert samordna med ei utkøyring til E39 for å betre trafikktrygginga i området. I tillegg ber utvalet om at det blir vurdert rekkjefølgjekrav på gang- og sykkelveg frå planområdet nordover til Osstranda.