Står fast på buplikt

Ho vurderer saka som prinsipiell, og fryktar presedens for komande saker der det handlar om overtaking av gardsbruk.

– Bjørkeområdet er eit område som har hatt nedgang i folketalet og der busetjingsomsynet difor har stor vekt. Søkjar meiner at hans sak er spesiell, og kvar sak skal handsamast for seg og ha individuell vurdering, men denne saka kan likevel ha presedens for andre saker i dette og andre område i kommunen, heiter det i landbrukssjefen si tilråding.

Møre-Nytt omtala denne saka etter påske, og der forklarte Endre Sætre at han ynskjer å drive næringsutvikling med turisme på garden. Sjølv bur han og familien i Asker, men har ikkje planar om å flytte tilbake til Bjørke no. Dei viser til at gardsbruket har lite areal, og skal dei bu på garden, vil det føre til at det vert mindre plass til turismesatsinga.

Då landbruksnemnda handsama konsesjonssøknaden, vart det vedteke å gje dispensasjon for buplikta i tre år. Dette har Sætre klaga på, og det er denne klaga som skal handsamast av landbruksnemnda.

– Søkjar har i dette tilfellet fått konsesjon, med vilkår om buplikt, og det er dette vilkåret det er klaga på. Buplikt kan etter regelverket oppfyllast på to måtar, anten at eigar bur der sjølv i minimum 5 år, eller at det vert godkjent ei ordning med upersonleg buplikt. Alternativet er at det vert gitt varig fritak frå buplikta, forklarer landbrukssjefen.

Har utvikla garden

Ho meiner det ikkje er tvil om at Sætre har arbeidd for å utvikle bruket siste åra.

– Eg har difor forståing for hans og familien sine argument og problemstilling, men finn det vanskeleg å tilrå at det vert gitt varig fritak frå buplikta på dette bruket, oppsummerer landbrukssjefen, og viser mellom anna til faren for presedens.

– Søkjar har ikkje søkt om ei ordning med upersonleg buplikt, så dette vert ikkje vurdert i denne omgang. Eg meiner det kan gjevast noko utsetjing på buplikta, og det vart gitt 3 år av landbruksnemnda ved handsaminga, det same som i ei tidlegare sak i nemnda. Eg vil tilrå landbruksnemnda å halde fast på tidlegare vedtak. Saka vil då gå til fylkesmannen for klagehandsaming, konkluderer landbrukssjefen.