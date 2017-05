Russen lærte sjølvforsvar

Det seier Manuela Lohwasser, instruktør ITF Taekwon-Do Norway til Møre-Nytt. Tyskaren er busett i Tromsø, der ho arbeider som intensivsjukepleiar, men fredag og laurdag var ho i Volda for å halde kurs i sjølvforsvar for jentene i avgangskullet på Volda vidaregåande skule.

– Vi lærer vekk forskjellige teknikkar for å forsvare seg og lese farlege situasjonar. Kurset inneheld både teori og praksis. Når vi lærer vekk slag- og sparkteknikkar, har vi også eit ansvar for å gjere jentene bevisste på at dei ikkje brukar teknikkane i feil situasjonar. Vi lærer også vekk teknikkar for å frigjere seg frå forskjellige grep, seier Tonje Mari Dragset, trenar og dagleg leiar i ITF Volda Taekwon-Do.

Koreansk

Taekwon-Do er ein koreansk kamsport som er utvikla med sikte på sjølvforsvar. Det finst fleire variantar av sporten, og dei forskjellige variantane har sine eigne forbund.

– Dei som kan dei rette teknikkane, kan frigjere seg frå angrep frå langt større personar enn seg sjølv. Dersom ein utnyttar krafta på rett måte, er mykje mogleg, seier Lohwasser.

Ho forventar ikkje at kursdeltakarane skal vere utlærte i sjølvforsvar etter eit kort kurs.

– Målet er heller å gjere jentene meir bestemte og tydelege når dei står i potensielt farlege situasjonar. Det er viktig å vere sikre på seg sjølve no som dei går inn i russetida.

Merksame

I farlege situasjonar er det også svært viktig å vere merksam på ting som kan identifisere ein valdeleg person eller overgripar.

– Det er svært viktig at dei får med seg t.d. klede, hårfarge og høgde, og sjølvsagt at dei er modige nok til å gå til politiet.

Fredag var det 16 jenter frå avgangskullet på kurset, men laurdag var oppmøtet dårlegare.

– Vi vart litt svikta i dag, no er her berre to. Men dei får iallfall personleg kursing. Det er første gong vi arrangerer eit slikt kurs, så vi ser på dette som eit prøveprosjekt. Vi vil vurdere om vi heller skal ha kurset om hausten. No om dagen er russen midt i både feiring og eksamenstida, og har svært mange ballar i lufta, seier Dragset.