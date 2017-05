– Ein kjempeinnsats

Laurdag 6. mai vert det arrangert Strandryddedag i dei nordiske landa, Volda og Ørsta reinhaldsverk merkar stor pågang for å ta del i ryddedugnaden.

– VØR må få beskjed om kvar sekkane med søppel skal hentast. Torsdag ringde telefonen heile dagen, og vi tok imot bestillingar på henting. Eg er ganske sikker på at det blir rekorddeltaking i år, og vi vil at flest mogleg tek del i ryddedugnaden, seier kommunikasjonsansvarleg Petter Sandvik i VØR som rosar arbeidet som er lagt ned av elevar og lærarar på Raudøya.

Ørsta ungdomsskule avdeling Liadal, er aktive på Raudøya og tek nokre ryddekasjonar gjennom året. No har det blitt tradisjon for lærarar og elevar at dei tek eit ekstra løft i samband med Strandtryddedagen.

– Eg trur at det er femte året at vi tek del. Brorparten av det vi fann i år på Raudøya var isopor. Dette er fiskekasser og plater i ulike storleik. Desse er så lette at når dei hamnar i fjøra så tek vinden tak og bles det inn i skogen. I tillegg har vi funne ein del plastemballasje, seier lærarane Frank Harald Velle og Jon Ståle Lystad.

Tidlegare år har ikkje trykkimpregnert materiale blitt fjerna under ryddeaksjonen på Raudøya, men det vart gjort i år.

– Her er ein god kilo av det i søppelhaugen vi har samla saman.

To turar med båten fullasta av søppel vart det i solskinet torsdag. Søppelet vart samla på Rjåneset før det vart henta av VØR og frakta vekk.

– Det ligg m.a. att to naustdører, ei motorkasse og eit stort trailerdekk ligg att, og det er rett og slett for stort for å frakte det for oss.

Ifølgje Velle vart det i år plukke like mykje søppel på Raudøya som i fjor.

– Då vi byrja å plukke på tysdag syns eg vi fann mindre søppel enn kva vi gjorde i fjor. Det var mykje søppel i fjor og året før, og eg tenkte at det kanskje ikkje vart så mykje i år. Eg tok feil, og det vart like mykje søppel som dei siste åra. Jon Ståle og Solfrid på Ysteøya har plukka fjøra der, og det har vi ikkje gjort med elevane tidlegare. Det er nok rundt femten av sekkane som er frå Ysteøya.