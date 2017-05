Opnar kyrkja etter brannen

Det seier sekretær Sylvia Ulstein ved Ørsta kyrkjekontor.

Det var ei stund uklart om dei ville klare å gjennomføre konfirmasjonane laurdag og søndag etter kyrkjebrannen laurdag 29. april.

– Men vi veit kor viktige konfirmasjonane er, så dette er noko vi ønskjer å prioritere, seier Ulstein.

Dei har vore hardt pressa dei siste dagane med å få oversikt over skadane.

– Det er svært mykje arbeid. Difor må vi dessverre også seie at det ikkje vert høve til å levere helsingar til konfirmantane i kyrkjekjellaren, slik vi har hatt tradisjon for. Kyrkjekjellaren vil vere stengt i helga, opplyser Ulstein, som håper at folk vil finne andre måtar å levere helsingane på.

Tende på dørmatte

Ein mann i 30-åra med bustadadresse i Ørsta er mistenkt for å ha sett fyr på kyrkja laurdag ettermiddag. Han vart teken han om av helsepersonell før han vart arrestert av politiet.

Mannen sette fyr på ei dørmatte utanfor kyrkja, og brannen spreidde seg raskt til kyrkjedøra. Brannen vart raskt sløkt av forbipasserande som såg at mannen tende på kyrkja, og av brannvesenet.

Oddvar Vatne var tilfeldigvis ved kyrkja då han såg mannen sette fyr på dørmatta.

– Det var ei surrealistisk oppleving, sa han til Møre-Nytt, like etter brannen.

– Eg såg at han tende på dørmatta på utsida av kyrkja, og så gjekk han roleg vekk frå staden. Det tok fyr umiddelbart, og flammane stod fire meter opp i lufta. Eg sprang opp og fekk dørmatta vekk frå kyrkja. Då var det allereie fyr i inngangsdøra til kyrkja,

Ei kvinne var også på staden. Ho tok bilde av gjerningspersonen og bilen hans, og varsla politiet. Ein person vart arrestert i Ørsta sentrum kort tid etter brannen, mistenkt for å starta brannen.

Andre personar kom raskt til med pulverapparat, og fekk i stor grad sløkt brannen før brannvesenet kom til staden.

Vatne er glad for at han og andre personar tilfeldigvis var på staden.

– Eg trur denne brannen kunne fatna og vorte alvorleg dersom ikkje nokon hadde sett at kyrkja vart påtent, seier det tidlegare brannbefalet.

– Vi er glade for å kunne seie at konfirmasjonane vil gå som normalt, trass i at vi har mykje arbeid som står att før kyrkja er tilbake i god, gammal stand, seier Ulstein.