Misnøgd med leigeprisen

I framlegget frå kommunen skal hestefolket betale ei årleg leige på 63.000 kroner. Denne prisen baserer seg på ei fordeling av tomtekostnaden over 20 år, og at ein då har betalt ned tomteverdien.

– Då kommunestyret gjorde vedtak om tildeling av tomta, vart det lagt til grunn ein avtaleperiode på 40 år. Vi ser detsom naturleg at den leigeprisen vi vert samde om vert fordelt over 40 år. Dersom vi skal betale for 20 år, ønskjer vi at dette vert dei siste 20 åra av avtalen, seier Madsi Vinjevoll, Anita Mari Brekke og Elisabeth Busengdal i nemnda som no forhandlar med kommunen.

I avtalen går det fram at hestefolket skal stå for opparbeiding, flaumsikring og klargjering av tomta. Dette meiner nemnda er urimeleg.