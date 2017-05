Ørsta kommune har bestemt seg for å handsame tilboda på totalentreprisen for fleirbrukshallen i Ørsta på nytt. Årsaka er at det har kome fleire klagar på den fyrste tildelinga.

Kommunen understrekar at alle sju tilboda vert teke med i ei ny vurdering.

Kommunestyret vedtok nyleg ei ramme på 190,4 millionar kroner på hallen, og det er venta byggjestart til sommaren.