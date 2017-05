Flugstad Østberg møter lokale talent

Landslagsløpar Ingvild Flugstad Østberg og landslagstrenar Sjur Ole Svarstad tek med seg smøretraileren og kjem til Ulsteinvik den 10. mai.

Dette skjer i regi av Sparebank 1 Søre Sunnmøre, og er ein del av sponsoropplegget som Sparebank 1-gruppa har med Norges skiforbund.

– Arrangementet er ope for alle, og smøretrailaren er tilgjengeleg for alle som vil innom, frå kl. 10 til 18, fortel banksjef for Ulsteinvik-kontoret, Lillian Breivik.

Inne i bussen kan folk få sjå spennande utstyr, få ein autograf og ta selfie med skistjernene.

– Folk kan få teste rulleski og stakemaskin. Dette er aktivitetar for folk flest, seier Breivik.

På ettermiddagen vert det ei treningsøkt saman med Flugstad Østberg og Svarstad. Her vert alle aktive skiløparar i langrennsgruppene i Ørsta, Hovdebygda og Volda inviterte spesielt.