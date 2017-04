Sluttspelet i handball for kvinner starta onsdag kveld. Storhamar med Malene Aambakk og Hilde Egset tok imot Glassverket på heimebane i første kvartfinale. Heimelaget gjekk til pause med 12-11-leiing, og laga følgde kvarandre gjennom heile kampen. Storhamar kunne juble for 28-26-siger. Aambakk skåra tre av måle for heimelaget. Returoppgjeret vert spelt søndag 23. april.