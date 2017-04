Vil ikkje ha omsynssone ved Sæbø-prestebustad

Opplysningsvesenets fond viser til at dei tidlegare har vore i diskusjonar med Ørsta kommune om kulturminneverdi og framtidig bruk av prestebustaden, seinast i 2015.

I samband med at Ørsta kommune er i gang med ein kulturminneplan, ynskjer ikkje Opplysningsvesenets fond at bygningane på prestegarden vert omfatta.

– Planane fondet har for prestebustaden er for tida ikkje klare. Det som er klart er at bustaden har behov for omfattande vedlikehald i løpet av nokså kort tid, skriv arealforvaltar Mads Hansen i ein epost til kommunen.

Han peikar på at Ovf har konkludert med at prestebustaden på Sæbø ikkje er blant dei hundre presteeigdommane med høgast arkitektonisk eller kulturhistorisk verdi, og at også riving av bustaden har vorte vurdert, utan at det er konkludert om dette.

Viss kommunen skulle insistere på ei omsynssone rundt prestegarden, vil Ovf vere med på drøftingar om dette.