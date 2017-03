Vert 5 millionar dyrare

Det informerte rådmann Wenche Solheim om i formannskapet tysdag. Ho fortel at dette handlar om at det har kome krav frå fylket mellom anna om tilrettelegging av vegen, gangveg, utskifting av lys, vatn og kloakk m.m. Dette er krav som ikkje låg inne i prosjektet då det vart lagt ut på tilbod.

– Vi kalkulerte med sjølve brua over Ørstaelva, informerte rådmannen.

Ørsta kommune investerer 25 til 26 millionar kroner i området. Budsjettsprekken vil administrasjonen finansiere ved hjelp av lånemidlar.

Saka kom opp i samband med sak om rebudsjettering av investeringar. Dette gjeld prosjekt som ikkje vart fullførte i 2016, og der budsjettet ikkje er brukt opp. Sum kapitalbehov fordelt på fleire prosjekt, overført frå 2016 til 2017 er på 78,4 millionar kroner.

– Eg har ingenting imot å gå for rebudsjetteringa, men når det gjeld Melsgjerdet meiner eg det vert feil å ta dette i same sak. Eg saknar ei grundigare utgreiing. Kor stor er sprekken samanlikna med kor langt prosjektet har kome? spurte Inger Sandvik Sundnes (H).

Per Are Sørheim (H) foreslo at administrasjonen utarbeider ei sak, som dei sidan kan ta stilling til. Dette vart samrøystes vedteke, saman med rebudsjetteringa.