Sju vil byggje hallen

I ei pressemelding frå Ørsta kommune heiter det at grunna ein rutinesvikt i kommunen sitt postmottak, vart to tilbod ikkje med i tilbodsopninga for ny fleirbrukshall.

– Tilboda vart innlevert innan tilbodsfristen via Jetpack, men vart altså ikkje levert vidare til adressert mottakar internt i kommunen for opning, opplyser prosjektleiar Frank Flusund.

Feilen vart først oppdaga etter at dei fem første tilboda vart opna og protokollført. Dei to tilboda er no opna og protokollført på same vilkår som dei fem andre, og er no til kontroll og evaluering hos det eksterne rådgjevarselskapet som hjelper Ørsta kommune med evalueringa, heiter det i pressemeldinga.