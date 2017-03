Nye eigarar av Profunda

Avlsselskapet AquaGen har gått inn ein avtale om å kjøpe 100 % av aksjane i Profunda, anlegget i Barstadvik som produserer landbasert stamfisk av laks.

Avtalen om overdraginga av Profunda vart underteikna av administrerande direktør i AquaGen, Nina Santi, og dagleg leiar i Profunda, Helge Ressem, heiter det i ei pressemelding frå AquaGen.

Unik vasskvalitet

Anlegget i Barstadvik ligg på ein morenerygg, og har ein nesten uavgrensa kapasitet av marint grunnvatn frå brønnar som er bora femti meter ned i grunnen. Dei tjukke grusmassane gir ei svært god filtrering av sjøvatnet, og dette gir ein unik biosikkerheitsstatus på vatnet og fisken som vert produsert. Det har sidan 2010 vorte produsert fleire generasjonar med stamfisk hos Profunda. Gjennom heile produksjonsperioden for laks har det ikkje vore sjukdomstilfelle eller påvisningar av fiskepatogene virus ved anlegget.

Karkapasiteten ved anlegget er i dag 1.350 m³, og det er store areal tilgjengeleg for utbygging av kapasiteten. Anlegget har også tilgang på ferskt grunnvatn.

Strategisk investering

– Kjøpet av Profunda er ei strategisk viktig investering, fordi det sikrar rognleveranser frå AquaGen gjennom hele året, seier Nina Santi, administrerande direktør hos AquaGen.

AquaGen har levert rogn gjennom heile året frå og med 2016. Kjøpet av Profunda vil sikre rognproduksjonen og auke leveransane i dei månadene av året som er vanskeleg å dekke frå ein sjøbasert stamfiskproduksjon. Settefisknæringa er i endring, og AquaGen leverer allereie i dag vesentlege rognvolum til store resirkuleringsanlegg som ønskjer opp mot fem årlege innlegg av rogn.

– Denne utviklinga stiller krav til oss som avlsselskap og rognleverandør, seier Santi.

AquaGen ønskjer å vere leveringsdyktig i alle marknader for lakserogn, og kjøpet av Profunda vil vere eit viktig steg for å nå dette målet. Profunda skal videreutviklast som anlegg og AquaGen vil gjere vesentlege investeringar for å auke kapasiteten ved anlegget.

Dei tilsette er nøgde

Profunda har i dag sju faste tilsette med brei kompetanse innan landbasert stamfiskproduksjon, fiskehelse og anleggsdrift.

– Dei tilsette har mottatt nyheita om våre nye eigarar med stor entusiasme, og ser fram til eit vidare samarbeid med AquaGen, som er det globalt leiande avlsselskapet for laksefisk, seier Helge Ressem, dagleg leiar ved Profunda.

Ressem vil halde fram i stillinga som dagleg leiar ved anlegget også etter overtakinga.

– Tre sentrale element må vere på plass for å lykkast med landbasert stamfiskproduksjon: vatn av utmerkt kvalitet, eigna areal og rett kompetanse. Ved Profunda fann vi alle elementa som skal til for å lykkast, seier Nina Santi.