– Saka om Odinhjørnet har ei slagside

– Denne planlegginga har ei slagside som negativt påverkar eigedomen min. Det er ikkje rett av meg å bidra til detaljplanlegging av verken riving eller flytting av huset.

Det seier eigaren av huset på Odinhjørnet, Nils Kr. Storaker i eit brev til kommunen.

Kommunen har invitert han til synfaring i samband med spørsmålet om riving eller flytting av bustaden, men det ønskjer ikkje Storaker å vere med på. Synfaringa må gjennomførast i samband med ei innvendig konstruksjonsvurdering av huset i samband med eventuell flytting av huset.

Dagens reguleringsplan føreset at huset på Odinhjørnet skal rivast, medan eigaren har eit sterkt ønske om å kunne ta vare på huset. Kommunestyret har også gjort vedtak som seier at Odinhjørnet er eit viktig kulturhistorisk bygg for Ørsta, og at føremålet med omregulering er å sikre området/bygget til verneverdig/bevaringsføremål.

Kommunen har skissert to alternativ for huset:

1. Odinhjørnet vert rive til fordel for ei best mogleg vegføring for å sikre interessene knytt til trafikktryggleik og veg.

2. Vegen får ei mindre optimalisering av sin geometri, for å betre sikt og trafikktryggleik så mykje som råd. I skisseutkastet er det føresett at tilbygget mot nordaust vert fjerna. Det kan også tenkjast at det nordlege hjørnet av tilbygget kan verte kutta av.

Det er usikkert om alternativ to i stor nok grad varetek omsyn til trafikktryggleiken. Det er difor også omtala og vurdert flytting som alternativ til riving. Det er såleis behov for vurdering av om det er teknisk og økonomisk forsvarleg å flytte bygget.

Det eine alternativet er å flytte bygget til ny tomt til krysset Kyrkjegata/Berte Kanutte-vegen. Det andre er å flytte bygget innanfor eksisterande tomt/område. Flyttinga er då tenkt relativt få meter.

– Planlegginga i denne saka må følge det politiske sporet om kva som må leggast til rette for at Odinhjørnet vert bevart. Eg vil gjerne vere gjestfri og ønske alle velkomne i huset mitt. Men i denne prinsipielle saka kan eg ikkje ope dørene og bidra til ei einsidig utgreiing som vert oppfatta som negativ. Flyttekostnadene er svært høge, ikkje minst i høve til alternativ bruk av kommunale midlar. Eg ønskjer eit reelt og objektivt samarbeid med kommunen framover om bevaring av Odinhjørnet, seier huseigar Nils Kr. Storaker.