Prøveboring på Vartdal

NVE fekk førespurnad frå Ørsta kommune om eit miljøtilsyn i området etter at naboar i området varsla om ymse tiltak.

NVE konkluderer med at prøveboringa som Vartdal fiskeoppdrett har gjennomført er naudsynte førundersøkingar for ein seinare detaljplan for etablering av brønnar og legging av røyr til setjefiskanlegget. Denne planen må verte godkjent av NVE.

Arbeidet som har halde på er ei prøveboring for å optimalisere plasseringa av grunnvassbrønnane med omsyn til vasskvalitet. Dei privatrettslege forholda knytt til prøveboringa er også avklart.