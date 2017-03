Kan stoppe nedlegging av geitegardar

Mat- og landbruksminister Jon Georg Dale vil framleis ha Stortinget med seg på å oppheve mottaksplikta Tine-meieria har for geitemjølk. Men nye tal gjer at landbruksministeren går langt i å seie at han kanskje ikkje vil effektuere vedtaket.

Det var under eit gardsbesøk hos geitebonde Hogne Humberset i Hjartåbygda i Volda at Dale kom med denne nyhenda.

Dale var onsdag på ei rundreise i Nordfjord og på Sunnmøre for å sjå nærmare på norsk matproduksjon, både hos primærleddet, bøndene, og i sekundærleddet, matvareindustrien.

Hos Hogne Humberset vart Dale møtt med kritikk på at han i landbruksmeldinga har foreslått å oppheve Tine si mottaksplikt for geitemjølk. I staden vil Dale ha ei ordning der staten aktivt går inn og kjøper opp mjølkekvoter geitebønder har for å skape balanse i marknaden.

Ikkje balanse

- I dag er det tjue prosent av geitemjølka som ikkje går til menneskemat. Det er ikkje balanse i marknaden, og det foreslår vi å gjere noko med i landbruksmeldinga, sa Dale.

Men geitebøndene, og blant dei Humberset, protesterer. - Dale sine tal er feil. Dei aller siste opplysningane frå Tine seier at vi vil kome i balanse mellom produksjon og etterspørsel i løpet av 2017. Då er det ikkje behov for å vedta forslaget til Dale i landbruksmeldinga, sa Humberset.

Han forklarte at alle geitebønder stiler seg solidariske bak dette kravet, som vil føre til at dei geitebøndene som ligg lengst unna eit meieri, vil kunne kome til å måtte leggje ned med å selje kvota si til staten.

Overflødig

Dale presiserte at dei tala han presenterte, er dei siste offisielle.

- Men viser det seg at nyare tal seier at det er balanse i marknaden, då er det ikkje noko som gler meg meir enn det. Og som gjer kvotekjøp overflødig, sa Dale.

Overfor Møre-Nytt presiserer Dale at han ynskjer å få forslaget om oppheving av mottaksplikta gjennomført.

- Men dersom desse nye tala stemmer om balanse i marknaden, vil ikkje landbruksdepartementet nytte seg av retten til å kjøpe opp kvotar. Når eg likevel vil ha forslaget gjennomført, er det fordi dette er ein nyttig reiskap, seier Dale.